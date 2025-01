Fasnacht in Maulburg: Vom Narrenbaum bis zur Us’cherete

Die Route des Nachtumzugs verläuft diesmal anders als in den Vorjahren. Die Aufstellung erfolgt in der Hermann-Burte-Straße ab der Volksbank bis zur Einmündung Köchlinstraße. Der Umzug verläuft dann über die Hermann-Burte-Straße am Rathaus vorbei, in die Neue Straße und in die Breitmattstraße. Dort endet der Zug. Das Landratsamt Lörrach hat dieser Streckenführung zugestimmt.