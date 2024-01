Fasnacht in Schönau: Zunft hat viel Neues vor

Zunftabend

Es folgt der Zunftabend am Samstag, 3. Februar, mit dem Motto „Great Britain“. „Wir erwarten, dass man sich königlich oder passend zur Hochzeit der Kolonialgeschichte verkleidet“, so Seckinger. Das Besondere an diesem Abend; „d’ Raab“ alias Sylvia Schneider, die schon mehrmals am Todtnauer Besenbinderball auftrat, wird zurück in Schönau in der Bütt sein.

Kleines, junges Team

In Schönau gebe es wohl das jüngste Zunftrat-Team im Landkreis, vermutet Seckinger. Auch sei man mit fünf Leuten ein kleines Team, was für die Organisation der Fasnacht eine große Herausforderung bedeute: „Aber wir sind sehr gut im Aufteilen von Aufgaben und es ist eine sehr gute Zusammenarbeit.“ Worauf er sich am meisten freut: „Auf den Rosenmontag, ich bin gespannt wie er ankommt.“

Die Schönauer Fasnacht

Termine:

Narrenbaumstellen am Samstag, 20. Januar, 14 Uhr. Zunftabend: Samstag, 3. Februar, 20.11 Uhr, Mehrzweckhalle. Seniorennachmittag: Dienstag, 6. Februar, 14.11 Uhr, kath. Pfarrsaal. Hemdglunki: Donnerstag, 8. Februar, Umzug ab Rathausplatz ab 19.11 Uhr. Kinderumzug- und ball: Samstag, 10. Februar, 14.11 Uhr ab Rathausplatz. Rosenmontagsumzug: 12. Februar, ab 14.11 Uhr ab Rathausplatz, Narrendorf ab 12 Uhr. Ratssuppe: Dienstag, 13. Februar, 12 Uhr im FC-Heim, Fasnachtsverbrennung, um 19.11 Uhr im Städtle.

Tickets für den Zunftabend:

Vorverkauf am Samstag, 27. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der Touristinformation. Eintritt: zwölf Euro.

Weitere Infos:

unter www.narrenzunft-schönau.de