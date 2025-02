Fasnacht in Schopfheim: Seit 66 Jahren sind in Schopfheim die Hexen los

Der Handwagen mit dem großen Strohfinken voran und hintendrein eine bunte Schar großer und kleiner Hexen, Teufelinnen und der Oberteufel: So kennt man den Hexenzinken. Gegründet wurde der Zinken auf Initiative einiger fasnachtsbegeisterter junger Männer aus Gündenhausen und dem Lus, die 1958 verkleidet als Afrikaner am Umzug in der Markgrafenstadt teilnahmen. Dafür gab es viel Zuspruch, und sie planten, bei der nächsten Fasnacht mit einem eigenen Wagen am Umzug teilzunehmen, berichtet Schriftführerin Jennifer Post.