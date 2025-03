In Schopfheim sei man sich des Themas bewusst und weise mit vielen Plakaten, auch in der Stadthalle darauf hin. Auch „unsere Hästräger“ und die acht Sicherheitsmitarbeiter, die in der Stadthalle eingesetzt waren, hätten ein Auge darauf gehabt, betonte Pfeiffer. Daher sie es umso ärgerlicher dass es zu dem Zwischenfall gekommen sei. In so einem Getümmel sei es eben schwer, alles im Auge zu behalten.

Aber, das betont Pfeiffer, trotz allem sei es eine richtig tolle Fasnacht gewesen.