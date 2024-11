Fasnacht in Schopfheim: Statthalter hat Auftrag für Harscher

Dann rückte die Frage aller Fragen in den Mittelpunkt: Wer wird der nächste Statthalter? Die Narren zogen zum Rathaus, wo Harscher ihnen den Rathausschlüssel übergab. Den richtigen Regenten hätten sie ja gefunden, meinte Harscher. Schließlich stamme der neue Statthalter ebenfalls aus Langenau und aus einer fasnachtsverbundenen Familie. Ozume Pfeiffer kündigte einen jungen, kräftigen, hübschen und charmanten Narren an, was das weibliche närrische Fußvolk hörbar entzückte. „Bi sinem Hobby braucht man ganz viel Mut - an den Schlüüchen ummerisse und spritzen, das kann er saugut“. Der Neue käme „vom Berg do abe“ und ist „Mike us de Bergstrooß“.