Fasnacht in Schwörstadt: Aus dem „Burgi-Baum“ wird der Narrenbaum

Dass die Machtübernahme in diesem Jahr auch im Hinblick auf den Wechsel im Rathaus eine hohe Symbolkraft haben wird, war vorauszusehen. Und so ließ auch Bürgermeisterstellvertreterin Doris Schütz in ihrer Rede anklingen, dass man es gerade mit einer aufgeregten Zeit zu tun habe, in der sich in Schwörstadt viel verändere. „Es isch grad e ufgregti Zit, un au bi uns veränderet sich viel, un mir werde seh, was es alles Neues git. Die meiste findet en Neuafang guet, aber au manchi wenn, dass alles bim Alte bliebt – dene fehlt halt de Muet.“

Den Rathausschlüssel trug derweil nicht sie selbst, sondern der designierte Bürgermeister Fabio Jenisch. Er erinnerte daran, dass der Narrenbaum bereits als „Burgi-Baum“ ihm zu Ehren bei seiner Wahl zum Bürgermeister aufgestelltworden war. Derselbe Baum diene nun aber als Narrenbaum, was Doris Schütz mit „große Nachhaltigkeit in Schwörstadt“ kommentierte.