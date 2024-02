Fasnacht in Steinen: Kampagne startet

Schlüsselübergabe

Weiter geht es am Donnerstag, 8. Februar, mit der Schlüsselübergabe am Rathaus in Steinen um 18.30 Uhr und dem anschließenden Hemdglunki-Umzug. Dieser führt durch die Eisenbahnstraße in die Kanderner-, Markt-, Häfnet- und Kirchstraße zurück in die Eisenbahnstraße und zum Rathaus, wo es wieder einen kleinen Bewirtungsstand geben wird. Die Narrenzunft freut sich auf viele große und kleine „Glunkis“. Nach dem Umzug wird in den Steinener Wirtschaften gefeiert.

Umzug und Narrendorf

Am Fasnachtssonntag, 11. Februar, findet ein „kleiner, aber feiner“ Umzug statt. Dieses Jahr laufen die Narren durch Steinen. Das Narrendorf am Cornimontplatz ist ab 12 Uhr geöffnet und wird von einigen Vereinen bewirtet. Dabei sind unter anderem die SG Maulburg-Steinen, der Förderverein des Schwimmbads, der Musikverein Steinen und der Förderkreis des FC Steinen-Höllstein. Der Umzug startet um 14.11 Uhr auf der Köchlinstraße, läuft entlang der Kanderner Straße und dann über die Eisenbahnstraße am Cornimontplatz vorbei bis zum Rathaus. Auch hier geht es abends in den Wirtschaften weiter mit buntem Treiben.