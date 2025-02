Fasnacht in Todtnau: Wie sich die Narren Todtnau erträumen

Wer am Samstag beim Besenbinderball in der voll besetzten Silberberghalle sitzt, ist quasi in eine Zeitmaschine gestiegen und mit den Narren in 1000 Jahre Todtnauer Geschichte eingetaucht. Das Stadtjubiläum wird eben auch von den Narren gefeiert. Passend dazu sind auch die Gäste gekleidet und der Saal ist dementsprechend dekoriert.