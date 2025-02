Fasnacht in Utzenfeld: Beim Zunftabend bekommt so mancher sein Fett weg

Anna Lais präsentierte dann einen bunten Strauß an politischen Gedanken. In ihrem politischen Leben ist sie stellvertretende Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Wiesental. Sie legte in ihre Rolle als „Wälder-Till“ viel persönliches Herzblut hinein und übte dabei Kritik an den Grünen, dem Artenschutz und dem von den Gemeinderatsgremien Todtnau, Wieden und Utzenfeld anvisierten Windradprojekt Lailehöhe. Ein klares Statement gab sie für Europa ab.