Fasnacht in Weil: Heiße Phase steht bevor

Diverse Umzüge

Während dann andernorts schon alles vorbei ist, geht es in der 3-Länder-Stadt mit der Buurefasnacht erst richtig los: Die Hemliglunkiumzüge am Donnerstag, 6. März, beginnen um 18.15 Uhr im Haltinger Ortskern und um 19.15 Uhr in Weil auf dem Marktplatz Leopoldshöhe. Ab 19 Uhr laden die Mooswaldsiechä in der Sporthalle der Leopoldschule zum Hemliglunkiball ein. Der BuFaFri-Ball der Rhy-Deufel findet am Freitag, 7. März, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Peter und Paul statt.

Der Kinderball steigt am Samstag, 8. März, ab 12.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus. Der Kinderumzug zieht ab 14.30 Uhr von dort zum Narrendorf am neuen Standort am Berliner Platz, wo ab 15 Uhr das Gugge-Monsterkonzert über die Bühne geht. Bereits ab 12 Uhr wird dort ein Plakettenstand zu finden sein, der als Treffpunkt für alle Sammler beworben wird. Abends ab 18 Uhr lädt die IG Straßenfasnacht zum Narrefescht auf dem Altweiler Lindenplatz ein.

Der große Buurefasnachtsumzug schlängelt sich am Sonntag, 9. März, ab 13.30 Uhr durch die Stadt – neuerdings von Westen nach Osten einen Teil der Hauptstraße entlang sowie in Form einer Schlaufe durch die Straßen Alt-Weils. Auch das Narrendorf am Berliner Platz ist selbstverständlich geöffnet.