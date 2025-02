Fasnacht in Wyhlen: Bunter närrischer Altennachmittag

Die kleine Kneipe Foto: Rolf Rombach

Sei es mit kompletten Kostümen oder nur einem besonderen Kopfschmuck, die Stimmung war von Beginn an locker. Bei Kaffee und Kuchen wurde von früheren Erinnerungen berichtet. „Wir waren immer beim Zunftabend, aber inzwischen dauert mir das zu lange. Deswegen freue ich mich, dass ich hier einen Einblick in das Programm bekomme“, freute sich eine ältere Dame. Zusammen mit Veronika Blümel vom Seniorenbüro sorgten die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer dafür, dass genug Kaffee an den Tischen vorhanden war.

Traditionell werden die Seniorennachmittage durch Ehrenamtliche betreut. Unterstütz wurden sie von Veronika Blümel vom Seniorenbüro der Gemeinde (zweite von rechts). Foto: Rolf Rombach

Nach dem obligatorischen Einmarsch der Zunftleitung und der Cliquenvertreter zeigten die Zunftspieler einen Auszug aus ihrem aktuellen Programm. Zum Auftakt sang das traditionelle Duett Anja Drechsle und Julia Kapell als invasive Insekten über potenzielle Ziele. Inspiriert vom Buchsbaumzünsler wollten beide nun Wyhlen erkunden. Obwohl Japankäfer-Julia weniger auf Menschen steht, sang sie mit Tigermücken-Anja eine Arie aus dem bissigen Stück „Tanz der Vampire“ und „Verdammt ich lieb Dich“ von Matthias Reim über „Tobi aus den Hofäckern“. Lieber wäre dem Neuzugang eine Gärtnerei im Wyhlener Süden gewesen – das „Abenteuerland“ (Pur).