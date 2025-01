Fasnacht in Zell Auf geht’s in die entscheidende Runde

Unter dem Motto „S’war nie besser!“ sind die Zeller ins närrische Rennen gestartet. Nachdem sich die Narren bei den Kappenabenden der Vogteien in der Mittelstadt und den Ortsteilen warm gelaufen haben, geht es an den Hochtagen der Zeller Fasnacht so richtig in die Kurve. Ab jetzt gibt es kein Halten mehr.

Der Hemdglunkiumzug startet traditionell am schmutzigen Dunschdig, 27. Februar, um 19.30 Uhr. Nach der Machtübernahme des Hürus am Narrenbrunnen vor dem Rathaus und der Stadtschlüsselübergabe an den Hürus „Flo vom Wilde Ma“, herrscht buntes Narrentreiben in allen Gasthäusern.