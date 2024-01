Fasnacht in Zell: Für Hürus Giusi geht ein Wunsch in Erfüllung

Dennoch, so sagt er heute, ist es eben doch was ganz anderes, Hürus zu sein, als „nur“ dabei zu sein. Momentan laufen die Vorbereitungen zusammen mit Kanzler Marius Lais, seinem engsten Vertrauten, auf Hochtouren. Die Produktion seines Hausordens ist abgeschlossen, die detaillierte Terminplanung steht und die offiziellen Fotos sind auch schon im Kasten.

Gaukler und Page

Aber Fasnacht machen ist für den heute 41-jährigen Guisi Gazzana nicht alles. In seinem „bürgerlichen“ Leben arbeitet er als Industriemeister in einem Zeller Metallunternehmen. Außerdem ist er ehrenamtlicher Abteilungskommandant bei der Zeller Feuerwehr. Wichtig ist ihm auch seine Familie. Um mehr Zeit für sie zu haben, hat er sein Wirken als Schlagzeuger bei der Stadtmusik aufgegeben. Die beiden Kinder, der zehnjährige Remo und die achtjährige Clara, sind selbstverständlich in diesem Jahr an Fasnacht mit ihrem Hürus-Vater als Gaukler und Page dabei. Seine Frau Lena wiederum ist seit vielen Jahren in der Adelsberger Schänzlevogtei aktiv und wird auch in diesem Jahr ihrer Heimatvogtei treu bleiben.

Italienischer Abend

Wie fühlt sich der Hürus, jetzt, zwei Monate nach seinem Amtsantritt am „Ölfte Ölfte“ und unmittelbar vor Beginn der einzelnen Chappeobe der Vogteien? „Stolz“, sagt er kurz, „ich bin stolz darauf Hürus sein zu dürfen. Ich habe mir immer gewünscht, Hürus zu werden. Ich freue mich über die große Wertschätzung, Zuneigung und die Unterstützung von allen möglichen Seiten.“ Dass sich dieser Stolz auch auf seine Familie und Freunde überträgt, ist unübersehbar. Schon am Tag nach dem „Ölfte Ölfte“ stellte im die Adelsberger Schänzlevogtei spontan einen „Hürusbaum“ vor sein Haus im Grönland. Vor Wochen haben seine Feuerwehrkameraden am Feuerwehrheim Schilder angebracht „Wir sind Hürus!“ Stolz sind natürlich auch seine Musikkameraden und kaum ist das Gespräch mit dem Zeitungsmenschen vorbei, wird Hürus Giusi von „seiner“ Hürusmusik vom Interviewtermin abgeholt und mit klingendem Spiel ins Probelokal der Stadtmusik geleitet.

Dort hat man heimlich extra für ihn eine „italienische Nacht“ vorbereitet. Ein Termin, der trotz penibler Planung, nicht in seinem Terminkalender stand. Wer weiß schon, was die Zeller noch alles für ihren Hürus Giusi vorbereiten werden? Man darf gespannt sein.