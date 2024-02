Fasnacht in Zell: Hürus erobert Herzen der Fasnächtler

Ein wichtiger Baustein

Mauthe lobte auch den Einfallsreichtum der Vogteien und ging auf die zwölf Kappenabende, das Verbandstreffen in Wehr und das Freundschaftstreffen in Neustadt ein. Lob gab es auch für die Plaketten und die Fasnachtszittig. In Sachen Absatz habe man wieder an die Jahre vor Corona angeknüpft. Das sei ein wichtiger Baustein zur Finanzierung der Fasnacht.

Mauthe hob die Spendenaktion an die Familie Behringer hervor, deren Haus in der Silvesternacht komplett abbrannte. Es werde noch eine stattliche Summe überreicht werden. kündigte er an.