Fasnacht in Zell: Narren legen wieder richtig los

Großer Umzug

Ein Hochtag der Zeller Fasnacht ist mit Sicherheit der Fasnachtssonntag mit seinem riesigen und mit Spannung erwarteten Umzug. Was haben die Vogteien und die ganzen Fußgruppen in wochenlanger Arbeit wieder gebaut, genäht und auf die Beine gestellt? Was wird ausgespielt und in unnachahmlicher Art und Weise glossiert? Diese Fragen werden gelöst am Sonntag ab 13.30 Uhr.

Der Umzugswurm wird sich von der Legi/Atzenbach bis ins Zeller Städtli seinen Weg bahnen. Auch dann ist ab dem Nachmittag das Tagungszentrum geöffnet, in dem abends ab 20 Uhr der Hürusball stattfindet. Vor dem Tagungszentrum ist parallel an beiden Tagen Barbetrieb in der nun vergrößerten FGZ-Bar. Zudem herrscht in allen anderen Gaststätten und in der Räuberhöhle munteres Narrentreiben.

Am Fasnachtsmontag findet ab 13.30 Uhr die Umzugswiederholung statt, wobei viele Gäste von auswärts kräftig mitmischen. Und auch die Zeller werden nochmals alles geben und ihre Wagenbauwerke mit all ihren Funktionen vorzustellen. Danach ist wieder Narrentreiben in allen Zeller Lokalen, bevor es um 19.11 Uhr für die teilnehmenden Vogteien und Gruppierungen ernst wird: Die Prämierungen der Wagen und Fußgruppen steht an. Anschließend lädt die FGZ zum Vogteienball ein.

Kinderprogramm

Am Fasnachtsdienstag ist der Hürus vormittags zur Inspektion der öffentlichen Institutionen unterwegs. Der Nachmittag gehört den jungen Narren: Nach einer Ansprache des Regenten an den Narresome am Rathaus startet der Kinderumzug um 14 Uhr. Dieser führt zum Kinderball im Tagungszentrum. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Jugendorchester der Stadtmusik.

Die letzten Funken

Nach einer kleinen Pause geht es um 19 Uhr weiter mit dem Altwiiberrenne. Das Hindernisrennen zieht jedes Jahr hunderte von Menschen in seinen Bann und die ganze Kirchstraße ist von den schaulustigen Gästen gesäumt.

Danach geht’s zum letzten Akt der offiziellen Hochtage, der Uscherete (gesprochen uus-cheerete), wo man sich in allen Lokalen, übrigens mit Live-Musik, von den Zeller Alten ein Schnäpsle anbieten oder sich mal so richtig die Haare bürsten lassen kann, bevor um zwölf der Hürus dann endgültig sein Zepter und seinen Hut abgeben muss.

Aber so einen kleinen „Funken“ Zeller Fasnacht gibt’s noch am Sonntag beim Schiibefüür. Hier kann man ab 19 Uhr noch ein letztes Mal seine guten Wünsche beim Schiibeschlaa mittels einer glühenden Holzscheibe zu Tal lassen.