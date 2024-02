Fasnacht in Zell: Streng geheim: Der ehrgeizige Kampf um Punkte der Zeller Wagenbauer

Vizevogt Matthias Schlageter bei der Arbeit. Foto: Verena Wehrle

In Vaters Fußstapfen

Eine neue Ära brach in der Mittelstadt an. Carina Srock ist als einzige Frau der Wagenbauer nun in die Fußstapfen ihres Vaters Daniel Srock getreten, der 29 Jahre lang Wagenbaumeister war. Ihren Vater hat sie schon von kleinauf begleitet, wie sie erzählt. Heute trägt sie im Team mit Oliver Hassler und Christian Liebetanz die Verantwortung. Und diese nimmt sie ernst: Immer wieder hebt sie die Hand vor die Augen der Reporterin, wenn der ungeschützte Blick Richtung gefährlicher Lichtbogen der Schweißmaschine streift.

Die Mittelstädter haben eigene Westen. /Verena Wehrle

Unter großem Druck

Das Team hat bereits einige Neuerungen umgesetzt. Etwa den Tagesziel-Plan, auf dem klar festgelegt ist, welches Material gebraucht und welche Aufgabe wann erledigt werden muss. Denn: Die Mittelstädter haben am meisten Zeitdruck – innerhalb von nur zwei Wochen müssen sie fertig sein. Denn sie haben kein eigenes Domizil, kommen seit den 90er-Jahren vorübergehend beim Busunternehmer Heinzmann unter. Die bis zu 30 Wagenbauer sind deshalb jeden Abend im Einsatz. Und: Die „Schlemmer-Vogtei“ legt großen Wert auf die Verpflegung und besucht jeden Abend nach getaner Arbeit eine Wirtschaft.

Beim Wagenbau der Mittelstädter geht’s hoch hinaus. Foto: Verena Wehrle

Was bei den Mittelstädtern auch noch anders ist: Das Fußvolk trägt kein einheitliches Kostüm, sondern jeder muss sich selbst eines überlegen. „Das macht es so spannend“, sagt Srock. Hoch hinaus geht es mit dem diesjährigen Wagen: 4,40 Meter wird er sein – die Schrätteli-Fähnle im Städtle hängen auf 4,50 Meter. Das nennt man Maßarbeit.

Alles durchorganisiert

„Wellnesstempel“ sagt Sabine Rudiger zur nächsten Station: Hoch über den Dächern von Zell thront das „Haus“ der Paradiesler. Richtig viel los ist hier und alles voll durchorganisiert. An den Wänden hängen Fotos von den Objekten, die nachgebaut werden, in Gruppen werden die einzelnen Teile angefertigt oder gestrichen. Jeder weiß, was zu tun ist. „Fließbandarbeit“, nennt es Vogt Mathias Agostini.

Im Paradies ist mächtig viel los. /Verena Wehrle

Und gut ausgestattet sind sie auch. Stolz führt der Vogt durch die Schlosserei, das Holz- und Eisenlager und für die Wagenbauer noch viel wichtiger das Bierlager.

Palme neben Sarkozy

Und auch durch die Toiletten, die besser aussehen als in manch einer Wirtschaft. In einem Bilderrahmen sind stolz die – meist auf dem ersten Platz gelandeten Wagen der Vorjahre – präsentiert. Im Obergeschoss sitzen die Näherinnen und das Test-Schminken fürs Fußvolk ist in vollem Gange. An der Decke hängt ein riesiger Pappmaschee-Kopf von Bürgermeister Palme, daneben der von Sarkozy. So was gibt’s auch nur beim Wagenbau.

Kein Alkohol beim Bau

Knallbunt wird es in der Seilerburg der Vogtei Grönland. Die Mädels üben draußen auf der Straße bereits die Choreografie des Fußvolks. Und in der Nähstube werden hoch konzentriert die Kostüme für die Kinder genäht. Da gibt es jede Menge zu tun: Denn wie auch im Paradies, laufen bei den Grönländern 90 Leute mit – plus Maskenträger. Eine Riesen-Truppe also.

Peter Süttlerle in Aktion. Foto: Verena Wehrle/Verena Wehrle

Oberstes Gebot ist hier: „Während dem Bau trinken wir keinen Alkohol“, betont Wagenbaumeister Peter Sütterle. Erst danach. Die Sicherheit gehe eben vor. Und zum Wagen selbst: „Alles muss perfekt zusammen passen, auch die Musik.“

Harte Konkurrenz

Was beim Blick hinter die Kulissen auffällt: In jeder Vogtei ist es wie in einer eigenen kleinen Welt, mit spezieller Atmosphäre, individuellen Akzenten und Prioritäten. Dass die Zeller ihre Fasnacht ernst nehmen, merkt man auch an der Qualität der Wagen. Immer höher, weiter moderner – der Konkurrenzkampf um die Punkte ist geprägt von Ehrgeiz. Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht: Auf die Frage, ob man sich für andere freue, wenn sie gewinnen, ist die Antwort von allen ein deutliches „Nein“.

Jede der besuchten Vogteien hat sich eine originelle Idee einfallen lassen mit Bezug zu einem Thema, das Zell bewegt hat. Da gibt es bestimmt einiges zu staunen und zu lachen. Mehr darf aber natürlich noch nicht verraten werden.