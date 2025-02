Fasnacht in Zell: Sunneland-Express in voller Fahrt

Zum Auftakt des Abends erinnerte Vogt Lutz Hochstatter an die kürzlich verstorbenen aktiven Sunneländer Günther Gselliger und Klaus Vollmar. Gselliger war langjähriger Kassierer der Vogtei, und Klaus „Ede“ Vollmar stand der Vogtei von 1976 bis 1980 als Vogt vor. Von ihm stammt auch das „Sunneland-Lied“, das zu Ehren der Verstorbenen gesungen wurde.

Jubiläum im Kleinformat

Danach nahm der Zug mit den „Grendellerchen“ so richtig Fahrt auf, und mancher Liedbeitrag glossierte das Geschehen im Sunneland und Zell. Dazwischen plauderten Elke Hochstatter und Egon Klauser manch spannende Anekdoten aus dem Nähkästchen. Empört äußerten sie sich darüber, dass in Zell das 750-jährige Bestehen gefeiert wird, indem die Stadtverwaltung ohnehin stattfindende Veranstaltungen im Veranstaltungskalender als Jubiläumsveranstaltungen „750 Jahre Zell im Wiesental“ deklariert. Während dabei ein dünnes Heftchen herauskommt, ergebe der Todtnauer Vereinskalender zum 1000-jährigen Jubiläum die Stärke eines Telefonbuchs. Die beiden wussten auch, warum der Zeller Bürgermeister Peter Palme nur ungern mit der Bahn fährt. Er störe sich an den Durchsagen am Bahnsteig bei der Zugeinfahrt: „Bitte zurücktreten“.