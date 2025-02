Fasnacht in der Alten Halle: Lörracher Zunftabend? Twelve Points!

Oberzunftmeister (Ozume) Andreas Glattacker begrüßte sie alle, aber auch viele der „Einzelgänger“, darunter seine Vorgänger im Amt. Oberbürgermeister Jörg Lutz war krankheitsbedingt verhindert. Der Ozume vermutete, dass ihm der Haushaltsentwurf „die Sproch verschlage hat“ und gab damit den Startschuss für einen heiteren Abend, der mit den Stadtoberen nicht eben zimperlich umging.

Die Ortsvorsteher: ein Traum-Trio in Ballonseide

Zunächst galt es, die neue Protektorin der Lörracher Fasnacht, Marion Ziegler-Jung, gebührend einzuführen. Die Wirtschaftsförderin hatte aus diesem Anlass ein paar Verse geschmiedet, die sie vortrug, bevor ein ehemaliges Protektoren-Trio die Bühne für sich einnahm. Dort lieferten sich die Ortsvorsteher aus Brombach, Hauingen und Haagen – stilsicher in Ballonseide gekleidet - einen knallharten Schlagabtausch darüber, wessen Dorf wohl das schönste sei im ganzen Stadtgebiet. Dabei musste Hauingen beim Bahnanschluss Abstriche hinnehmen, während in Brombach auch das schönste Schloss nichts nützt, wenn dort einfach nie die Sonne aufgehen will.