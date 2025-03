Fasnacht: Narren treiben Schabernack beim Nachtumzug in Maulburg

Verein bewirten die Gäste

In Bewegung setzten sich die unzähligen Narren um 19.11 Uhr an der Ecke Köchlin-/Hermann-Burte-Straße, zogen am Rathaus vorbei und bogen in die Neue Straße ein. Auflösung des Umzugs war in der Breitmattstraße. Im Anschluss konnte in der Alemannenhalle bis 2 Uhr nachts weitergefeiert werden. Auch für Essen und Trinken war während des Umzugs gesorgt. An vielen Stellen an der Strecke oder im Narrendorf am Rathaus boten Vereine wie der Männergesangverein, die Handballer oder die Bürgervereinigung Maulburg Würstchen oder Steaks an.

Die Narren am Start freuten sich auf den Umzug. Foto: Christoph Schennen

Sicherheit im Fokus

Im Vorfeld und während des Nachtumzugs hatten die Organisatoren auch an die Sicherheit gedacht und die Zugänge zur Umzugsstrecke mit Fahrzeugen versperrt, um ein Attentat zu verhindern, bei dem ein Auto in die Menge fährt.