Fasnacht: Schopfheimer Narren haben viel zu feiern

Die Ausgabe der aktuellen Fasnachtsplakette erfolgt am Freitag, 5. Januar. Der Entwurf der Plakette stammt – wie in den Vorjahren – von Jeannot Weißenberger. Das Motto der Plakette lautet „S´isch immer s´gliich… numme e weng anderscht“; die Idee dazu kommt von Ex-Statthalter Werner Schwald. Der Preis für eine Plakette beträgt unverändert vier Euro. Auch werden wieder Orden in limitierter Stückzahl angeboten.

Reihe von Lumpenbällen

Derweil hat die Narrenzunft bis Mitte Februar eine Menge Vorhaben im Kalender stehen. Los geht es mit dem Narrenbaumstellen am Samstag, 13. Januar, ab 15.11 Uhr beim Kronenbrunnen und dem Lumpenball (Enninger) im Narrenkeller ab 20 Uhr. Dem schließt sich am Freitag, 19. Januar, 19 Uhr, der ARUBA-Lumpenball im Muskhüsli an. Der nächste Lumpenball (Schlattholz-Zinken) beginnt am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr im Narrenkeller, der Lumpenball der Kinder (Hexen-Zinken) startet am Samstag, 3. Februar, um 15 Uhr in Gündenhausen. Ihm schließt sich ab 19 Uhr der Statthalter-Hock im Narrenkeller an.