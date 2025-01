Fasnacht Todtnau: Ein Abend wie er früher einmal war

Früher saß das närrische Volk in einer Wirtschaft, schunkelte, sang gemeinsam, tanzte und war lustig – zu Livemusik. Die Geselligkeit stand im Vordergrund. In Todtnau wurde damals vor allem im großen Saal des Gasthaus „Ochsen“ gefeiert. So übte dort etwa am Fasnachtssonntag der allgemeine Maskenball immer eine große Anziehungskraft aus. Einen Maskenball gibt es heute nicht mehr, aber einen „Obe wie amig“ soll es in Todtnau in diesem Jahr wieder geben.