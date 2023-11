Fasnacht: Todtnauer Narren starten in Kampagne

Wer zahlt Stadtsanierung?

Ein weiteres wichtiges Thema, dass die Zwei beschäftigte, war die geplante Stadtsanierung am Bahnhof. Unter anderem fragten sie sich, wer das Ganze bezahlen soll, wenn Feuerwehr, Schmidts Markt und Tiefgarage ihren neuen Platz dort einnehmen sollen. Daher – so finden sie – passe das neue Motto diese Jahr ganz besonders. Denn dieses lautet: „Us mänkem wirsch id schlau - so isch es halt in Todtnau.“ Der Mottovorschlag kam dieses Jahr - wie so viele Jahre davor schon - von Sylvia Schneider, auch bekannt als „Rab“.