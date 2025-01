Fasnacht: Weiler Zunftmeister proben

Die Fasnacht rückt immer näher: Am Donnerstag, 13. Februar, findet der erste Zunftabend in der Weiler Jahnhalle statt. Alle Zunftmeister der Narrenzunft proben derzeit ihre Texte und verpassen den Auftritten den letzten Schliff, wie Zunftmeister René Winzer berichtet. Lokalpolitik sowie allgemeine Ereignisse werden humorvoll umrahmt und sollen die Gäste begeistern, kündigt er an. „Die Rollen sind verteilt, da und dort muss noch mehr Emotion dazu, dort etwas lauter betont werden“: Oberzunftmeister Dietmar Fuchs spürt, wo es hakt und gibt Tipps, damit alles sitzt. Mit den neuen jungen Zunftstiften habe man viel Spaß, und das Publikum könne gespannt sein auf ihre Auftritte.