Fasnacht Zell: Zeller Fasnachtsmotto: „’S war nie besser!“

Zeller Fasnachtsmottos stehen ja immer für teils hintergründige, teils zu Lebensweisheiten taugenden und zeitgemäßen Mottos. Jedenfalls hatten die Mottos der Zeller immer eine neutrale, meist positive Aussage. Ein „Jammer-Motto“ gab es die letzten 100 Jahre nie. Vielleicht ist dies ein weiteres Geheimnis der Zeller Fasnacht: stets kritisch aber immer lebensfroh?

Musikalisch umgesetzt wurde das Motto am „Ölfte Ölfte“ einmal mehr von Sandra Sütterlin mit ihren Musikern Norbert Kaschel (Gitarre), Daniel Greiner (Ziehharmonika), Luthold Rümmele (Klavier) und Jörg Thum (Schlagzeug). Gleich ein ganzes Potpourri an Liedern hatten sie zusammengestellt, die das Motto interpretierten. Das Mottomotiv, in diesem Jahr wieder von Peter Zluhan entworfen, zeigt ein „Erfolgsmodell“ der Zeller Fasnacht: Das „Altwiiberrenne“ das 2025 zum 100. Mal über die Bühne – beziehungsweise über die Kirchstraße – geht und ein Alleinstellungsmerkmal der Zeller Fasnacht ist.