Fasnachts-Umfrage in Weil: Vor allem die Umzüge sind beliebt

Corina Rössler: „Zwar bin ich hier aufgewachsen, dennoch ist die Fasnacht nicht meine Welt. Die Fasnacht in Basel, die ist interessant. Irgendwie herrscht dort mehr Flair. Schon als Kind, in der Familie, muss die Liebe zur Fasnacht beginnen. Beispielsweise, wenn die Eltern in einer Clique sind, dann wachsen die Kinder automatisch in diese Tradition hinein.“