Fasnachtsfeuer in Grenzach: Nur Musik und Gesang fehlen noch

Vermisst wurde, wie auch beim Fasnachtsfeuer in Wyhlen am Abend zuvor, die musikalische Umrahmung durch den Musikverein, wie dies in früheren Zeiten der Fall war. Einstmals habe es auf dem Rettenacker sogar Männergesang gegeben, wie ein alteingesessener Grenzacher beim Fasnachtsfeuer am Sonntag zu berichten wusste.