Fasnachtsfeuer in Inzlingen: Der Buttenberg in Flammen

Dahinter standen die Besucher zum Plaudern. Oftmals staunten sie, welch unerwartete Formen das große Feuer annahm, denn der Wind lenkte bei jeder Richtungsänderung die Flammen immer wieder in andere Richtungen. Fasziniert beobachteten die Zuschauer den Flug der Funken und kleiner Holzteile hoch über dem Gelände. Die Rauchwolke hatte sich weit in die Höhe aufgerichtet, bevor sie oben in Richtung Lörrach abschwenkte. Mitunter wurde die abgestrahlte Hitze so groß, dass die Zuschauer einige Meter nach hinten ausweichen mussten. Der Musikverein umrahmte dieses kleine Volksfest mit schwungvollen Titeln.