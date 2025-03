Fasnachtsfeuer in Sallneck: Herr Winter brennt

Um die Wette geschlagen wurde am Samstagabend in den Kategorien Frauen, Männer und Kinder. Gemessen wurde die Flugdauer der Scheiben in insgesamt drei Durchgängen. Die Platzierungen sind wie folgt: Kinder: 1. Johann Ticks, 2. Chris Schultheiß, 3. Feliks Dreher; Damen: 1. Christiane Senn, 2. Irmi Vogt, 3. Selina Philipp Bauer und Herren: 1. Jürgen Saurer, 2. Wolfgang Trinler, 3. Max Sauerer