Fasnachtsfeuer Tradition wird hochgehalten

Bad Bellingen

Am kommenden Freitag, 24. Februar, macht in Bad Bellingen die IG Schiibefüür Bad Bellingen, die 2016 von Mike Hößle, René Schladerer, Uwe Becker und Jörg Heß am Hellberg in Bad Bellingen gegründet wurde, den Anfang. Damit erhält sie die Tradition des Fasnachtsfeuers im Kernort. Um 18.30 Uhr wird das Feuer entzündet. Es gibt eine Bewirtung.

In Bamlach geht es am Samstag, 25. Februar, weiter – vom Dorf zum Schibefüür-Platz am Dorfrand gibt es einen Fackelumzug, der um 17.30 Uhr an der Halle Bamlach startet. Beim Eintreffen des Fackelzugs am Schibefüür-Platz wird das Feuer entzündet. Traditionell am Sonntag nach Fasnacht, wird in Hertingen das Schibefüür um 18 Uhr an der Wegkreuzung von Hertingen nach Tannenkirch in der Nähe der Scheune des Forstbetriebs Franke entzündet. Die Scheune bietet auch immer Platz für den Schiebefüür-Hock. Die Feuerwehr ist mit vor Ort.