Fasnachtsfüür-Komitee: Stetten freut sich aufs Fasnachtsfüür

Schiibe un Stegge

An den Samstagen 1. und 8. März können am Verkaufsstand vor dem „Nahkauf“ in der Hauptstraße jeweils am Vormittag ab 9 Uhr Scheiben und Stecken erworben werden. Scheiben werden auch im Nahkauf-Markt von Uwe Lang zum Kauf angeboten.

Das Fasnachtsfüür

Das Fasnachtsfüür findet in diesem Jahr diesem Jahr am Sonntag, 9. März, statt. Aufgrund der Umbauarbeiten der Fridolinschule findet die kostenlose Ausgabe von Schiibe, Stegge und Fackle sowie Lampions an Schüler am Sonntag ab 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Am Fackelzug teilnehmende Kinder erhalten einen Bon, für den sie am Füür einen Klöpfer sowie ein Getränk bekommen.

Der Verkauf von Schiibe, Steggen und Fackle findet separat auf dem Kirchplatz statt. Im Anschluss begibt sich der Fackelzug zum Stettemer Buck. Abmarsch ist um 18.30 Uhr.