Fasnachtsgesellschaft Zell: Lösung für Lager in Sicht

Nun strebt die Stadt die Verpachtung eines 400 Quadratmeter großen Grundstücks neben der Feuerwehrgarage in Atzenbach an. „Die komplette ebene Fläche steht zur Bebauung zur Verfügung, das ist optimal“, sagte Palme. Auch die Atzenbacher Fasnächtler könnten dort ihren Wagen unterbringen, was ein großes Anliegen der Stadt sei. Die Stadt habe der FGZ nun ein schriftliches Angebot für einen Pachtvertrag vorgelegt und wartet nun noch auf eine Antwort. Das vieldiskutierte Grundstück vor dem Fasnachtshus, das der Werkhof nutze, komme nicht in Frage, betonte Palme noch einmal.

Verpachtungen dieser Größenordnungen unterliegen dem Bürgermeister - wegen mehrerer Diskussionen habe er nun dennoch die Räte informiert, auch der Ortschaftsrat Atzenbach soll gehört werden. Matthias Kiefer, CDU, sagte: „ Ich finde es schön, dass wir nach mehreren Jahren der Suche, wahrscheinlich eine Lösung gefunden haben.“ Marco Waßmer zeigte sich auch froh, dass man einen Ort gefunden habe. Aber: “Ich finde die Vorgehensweise nicht gut“. Er hätte sich Infos an den Ortschaftsrat gewünscht, bevor der Vertrag rausgeht. Hannelore Vollmer (Freie Wähler) stimmte ihm zu und freute sich, dass das Werkhof-Grundstück vom Tisch sei.