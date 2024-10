Fasnachtsgesellschaft Zell: Narren brauchen mehr Platz

Rückblick: Die beiden großen Umzüge seien „vom Feinsten“ gewesen. Phänomenale Kreationen von Wagenbauern, Kostümschneiderinnen und Fußgruppenchoreografien hätten begeistert. Entsprechend eng seien die Abstände bei den Prämierungen gewesen. Bei solch kleinen Differenzen gebe es auch Kritik an der Bewertung. Deshalb solle das Bewertungssystem in einer eigenen Sitzung noch einmal transparent gemacht werden.

Fakt sei, dass immer mehr Zuschauer die Umzüge in Zell besuchen. Die Plaketten seien bereits am Sonntagmittag vergriffen gewesen. Das Altwiiberrennen sei ein Alleinstellungsmerkmal der Zeller Fasnacht und werde in diesem Jahr zum 100. Mal zu bestaunen sein. Auch wenn es eine Vielzahl von Terminen bedeute, so sollten an Fasnacht so viele wie möglich einbezogen werden. Die Begegnung mit Menschen stehe im Vordergrund und alle könnten teilhaben. Dies sei dem Vorstand wichtig.