Fasnachtsumzug Steinen: Wenn Familien närrisch werden, wird es bunt und kreativ

Wagenbau aus Familienhand. Foto: Schennen

Wagen thematisiert geplanten Kinobau in Höllstein

Den geplanten Bau des Kinos in Höllstein thematisierte ihr Wagen. „S’Kino isch passé, D’Stars chasch hüt am Umzug seh, des isch nit viel aber trotzdem gnueg“ war darauf zu lesen. Die Mooswaldsiechä haben sich früher in der heute nicht mehr existierenden Gaststätte „Mooswald“ getroffen, wie einer ihrer Mitglieder erzählt. „Siechä“ bedeutet so viel wie Trottel. Elke Weich und ihre Söhne Pit und Frank hatten sich als Ritter verkleidet und zogen ihre Burg hinter sich her.

Auch die Häfnetgeister haben sich zur Fasnacht kreativ und handwerklich verwirklicht. Foto: Christoph Schennen

Die Häfnetgeister präsentierten einen Mottowagen, der auf die prekäre Lage der Gemeindefinanzen einging. Die Waagschale mit dem Rathaus und den Schwimmflügeln, die für die Sanierung des Freibads stehen, wog so schwer, dass sie die andere Waagschale mit dem leeren Portemonnaie und dem Schild „Haushaltsstop“ in die Höhe hob. Darüber stand „S’Motto in Steine isch „Nit viel, aber trotzdem gnueg“: bi de Gmeikasse es aber nit so recht passe duet“. Die Wolfsgruppe wollte ursprünglich beim Umzug in Zell im Wiesental mitmachen, konnte aber nicht mehr aufgenommen werden, so dass sie entschied, in Steinen mitzuziehen, wie Thomas Ruf auf dem Weg nach Zell erzählte. Nächstes Jahr wollen sie am Umzug in Lörrach teilnehmen.