Die beiden Sender werden demnach auch über dieses Jahr hinaus im jährlichen Wechsel am Freitag vor Rosenmontag die Sitzung aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz übertragen. In diesem Jahr ist am 28. Februar der SWR für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste dran.

"Die Mutter aller Fernsehsitzungen ist auch nach 70 Jahren so munter wie eh und je", sagte der zuständige SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler.