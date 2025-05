Valladolid - Deutschlands Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wird nach seinem erfolgreichen Comeback für den FC Barcelona in den kommenden beiden Spielen erstmal wieder auf die Bank müssen. Das kündigte Trainer Hansi Flick nach dem 2:1 der Katalanen in der spanischen Fußball-Meisterschaft bei Schlusslicht Real Valladolid an.