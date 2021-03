FC Basel Als echte Einheit aufgetreten

Auch sein Kollege in der Innenverteidigung Gonçalo Cardoso war gegen die spielstarken und athletischen Berner vollends auf der Höhe. Und kam dennoch einmal ein Ball durch, war Keeper Heinz Lindner da. In den ersten zehn Minuten war die Partie ausgeglichen. Dann aber wurde der Druck des alten und wohl auch neuen Meisters immer größer. Immer wieder versuchte es Bern über die Seite von Raoul Petretta, der sich etwas überraschend in der Startformation wiederfand.

Als der YB-Führungstreffer in der Luft lag, profitierte der FC Basel von einem Abspielfehler Fabian Lustenbergers. Darian Males passte den Ball zu Aldo Kalulu, der legte wieder zurück und Males traf nach 20 Minuten aus der Distanz.

Die Reaktion der Berner folgte prompt. Die Basler Führung hatte nur sechs Minuten Bestand. Nach einer sehenswerten Kombination war es Sandro Lauper, der das 1:1 markierte. Sollte es nun wieder so sein, wie es in dieser Runde schon so häufig der Fall war.

Sollte der FC Basel nach der Pause wieder aus dem Tritt geraten? Nein, diesmal war es nicht so. Die Basler stemmten sich mit aller Macht gegen die Niederlage in diesem Spitzenspiel. Lindner konnte gute Möglichkeiten der Gäste parieren. Chancen zur Führung hatten aber auch die Basler. Doch Kalulu (50.) und Arthur Cabral (66.) verpassten.

„Es war eine solide Leistung. Auf diesem Punktgewinn können wir aufbauen“, meinte Kapitän Pajtim Kasami. Sein Trainer Ciriaco Sforza musste in dieser Begegnung auf die Verletzten Amir Abrashi, Elis Isufi, Jorge, Yannick Marchand, Andrea Padula, Afimico Pululu, Kaly Sène, Ricky van Wolfswinkel, Julian von Moos, Silvan Widmer, Taulant Xhaka sowie den gesperrten Eray Cömert verzichten.

Und auch Valentin Stocker, dessen Beurlaubung für viel Wirbel sorgte, stand nicht auf dem Spielberichtsbogen.

FC Basel – BSC Young Boys 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 (20.) Males, 1:1 (26.) Lauper. SR Fedayi San. Z.: –.

FC Basel: Lindner; van der Werff, Cardoso, Klose, Petretta; Frei, Zuffi; Kalulu (89. Chiappetta), Kasami, Males (58. Zhegrova); Cabral.