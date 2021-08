FC Basel Arthur Cabral trifft, trifft und trifft

Nun hofft der Coach natürlich, dass Cabral auch nach dem Ende der Transferperiode das rotblaue Trikot trägt. Das allerdings ist mehr als fraglich. Zum einen macht der wuchtige Brasilianer dank seiner eingebauten Torgarantie gerade beste Werbung für sich und zum anderen benötigt der FCB dringend Einnahmen.

Zum Spiel: Es ist das erste Mal, dass in dieser Saison auch Gästefans ins „Joggeli“ dürfen und der FCB auf einen gleichwertigen Gegner trifft. Zumindest kann der Gastgeber phasenweise nicht das Spieldiktat übernehmen. Kurz vor und vor allem nach der Pause ist Hammarby am Drücker, macht dem FCB, der in der 30. Minute nach einem Freistoß dank Cabrals Kopfball in Führung geht, das Leben schwer. Und der Gast kommt denn auch zum nicht unverdienten Ausgleich durch den eingewechselten Abbe Khalili (71.).

Dieser Gegentreffer indes ist so etwas wie der Hallo-Wach-Effekt für die Basler Kicker. Nun übernimmt der Hausherr wieder das Kommando. Der Lohn dafür: Erst trifft Cabral sehenswert aus der Distanz in der 87. Minute, dann legt er mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit nach.

„Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie auch in einer schwierigen Situation das Spiel für sich entscheiden kann“, freute sich Rahmen nach der Partie.

Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung reist der FC Basel nun nach Schweden. Mit 3:1 hatte zuletzt auch Cukaricki Belgrad gegen Hammarby IF das Hinspiel eine Runde zuvor gewonnen, ehe die Serben dann doch noch beim 1:5 im Rückspiel die Segel streichen mussten. Entschieden ist also noch nichts.

FC Basel – Hammarby IF 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (30.) Cabral, 1:1 (71.) Khalili, 2:1 (86.) Cabral, 3:1 (90.+1) Cabral (Handelfmeter). SR: Ivanov (Russland). Z.: 12 144.

FC Basel: Lindner; Lang (72. López), Frei, Cömert, Pelmard; Xhaka (72. Petretta), Kasami; Stocker (94. Sene), Esposito (78. Palacios), Males (78. Millar); Cabral.