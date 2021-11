FC Basel Auf Zypern zurück in die Erfolgsspur

Was die Personaldecke betrifft, muss Patrick Rahmen immer noch auf die angeschlagenen Sebastiano Esposito, Andrea Padula und Taulant Xhaka verzichten. Ein Fragezeichen steht auch hinter Routinier Valentin Stocker. Aber nicht, weil Stocker verletzt ist, sondern weil er in der jüngsten Vergangenheit nicht mehr in der Stammformation steht. Da Youngster Liam Müller im Spiel beim FC Zürich erneut eine sehr gute Leistung zeigte, wird Stocker wohl auch in Nikosia wieder nur von der Bank aus zusehen dürfen. Nach der Pokalschlappe in Carouge hatte Rahmen dem Mittelfeldmann ein Formtief attestiert. Doch auch ohne Stocker muss der FCB die Pflichtaufgabe bei Omonia bewältigen. Der Gastgeber steht mit dem Rücken zur Wand. Mit einer Niederlage wäre das vorzeitige Aus in der Gruppenphase besiegelt.