Nun geht es für die „Bebbi“ in die Meisterschaftsrunde, in welcher die Grenzstädter ihren Sechs-Punkte-Vorsprung gegen die Zweit- bis Sechstplatzierten in fünf weiteren Partien verteidigen müssen. Auch die Tordifferenz von plus 40 spricht für den FCB. Es wäre also eine große Enttäuschung, sollte die Meisterschaft nicht nach Basel gehen.