FC Basel Basel startet beim Aufsteiger

Neun Tage bleibt der FCB im Wallis, absolviert dort auch zwei Vorbereitungsspiele (morgen, 14.30 Uhr, gegen Thun und Donnerstag, 19 Uhr, gegen Dynamo Kiew). Einen Tag später kehrt das Team dann nach Basel zurück. Am 22. Juli steht dann das erste Pflichtspiel auf dem Programm, wenn es in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gegen den FC Sfintul Gheorghe Suruceni aus Moldawien oder den FK Partizani Tirana aus Albanien geht. Drei Tage später startet dann die neue Super League-Saison.

Der Vizemeister muss zum Auftakt reisen. Gegner am Sonntag, 25. Juli, ist der Aufsteiger Grasshopper Club Zürich. Der Anpfiff erfolgt um 16.30 Uhr. Die Swiss Football League hat die ersten neun Spieltage der höchsten Schweizer Spielklasse bereits fix terminiert. Namensgeber der Super League ist nun nicht mehr Raiffeisen, sondern Credit Suisse.

Das ist aber nicht die einzige Änderung, die mit der Spielzeit 2021/2022 in Kraft tritt. Auch die Anstoßzeiten sind nun andere. Der Samstag bleibt gleich. Das erste Spiel steigt um 18 Uhr. Die zweite Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Dieses Spiel wird auch auf SRF im Free-TV zu sehen sein. Am Sonntag findet die erste Begegnung des Tages ab sofort um 14.15 Uhr statt. Die zwei letzten Partien der Runde starten jeweils um 16.30 Uhr.

Während der FCB also bei GC in die Saison startet, kommt es tags zuvor schon zu einem echten Knüller. Meister Young Boys Bern mit dem neuen Trainer David Wagner (Ex-Schalke) ist zu Gast bei Cup-Sieger FC Luzern. Zudem trifft Lausanne auf Peter Zeidlers St. Gallen, der FC Zürich, der nun von André Breitenreiter gecoacht wird, tritt in Lugano an, während das Romand-Derby zwischen Sion und Servette die erste Runde abschließt.

Das erste Heimspiel im St. Jakob-Park findet am Sonntag, 1. August, 16.30 Uhr, statt. Dann ist der FC Sion zu Gast in Basel. Eine Woche später zur selben Zeit misst sich der FCB dann im „Joggeli“ mit dem FC Servette Genf, ehe es am 22. August, 14.15 Uhr, beim FC Lausanne-Sport zur Sache geht.

Der Meister aus Bern kommt am Sonntag, 29. August, in den St. Jakob-Park. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Es folgen dann die Partien beim FC Lugano (12. September) und beim FC St. Gallen (22. September), zuhause gegen den FC Zürich (26. September) und am 3. Oktober im heimischen Stadion gegen den FC Luzern.