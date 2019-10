FC Basel Basel übernimmt Tabellenführung

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Fabian Frei nach 18 Minuten. Die letzten zwanzig Minuten agierte Rotblau dabei in Unterzahl, nachdem Kevin Bua mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Trotzdem reichte es am Ende zum ersten Sieg in einem Pflichtspiel auf spanischem Boden.

FCB-Stammkeeper Jonas Omlin fiel für die Partie in Getafe mit einer Zerrung aus. So kam Djordje Nikolic zu seinem Debüt in einem Europacupspiel. Ansonsten nahm Marcel Koller nur einen Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen den FC Thun vor. Im Angriff kam Kemal Ademi anstelle von Arthur Cabral zum Zug.