FC Basel Baumgartner ist neuer Präsident des FC Basel

Mit ihm ebenfalls wieder in den Vereinsvorstand gewählt wurden Dominik Donzé und Benno Kaiser. Alle anderen Kandidaten scheiterten an der Hürde von 1295 Stimmen, die die absolute Mehrheit bedeuteten. Auch die in der jüngeren Vergangenheit viel diskutierte Bewegung „Yystoo für e FCB“ konnte nicht einen seiner fünf teilweise prominenten Kandidaten im Vorstand platzieren: weder Patrick Fassbind, Silvia Schenker, Jo Vergeat, Daniel Schreier noch Tobias Adler. Der Vorstand besteht damit nur noch aus drei Mitgliedern – die Minimalbesetzung.

„Das Schöne für mich ist, dass mich über 90 Prozent in den Vorstand gewählt haben. Das ist mehr als super, da bin ich sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz“, meinte Baumgartner gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal www.nau.ch. Das Amt sei für ihn auch eine emotionale Sache. „Der FCB liegt mir als ehemaliger Spieler sehr am Herzen.“

„Wir werden uns in der jetzigen Konstellation demnächst treffen und schauen, was wir als nächstes in Angriff nehmen werden. Und darunter werden sicher Anpassungen der Statuten sein“, so Baumgartner zu den ersten Aufgaben in seinem neuen Amt. Und was hat er sich auf die Fahne geschrieben? „Die Unabhängigkeit des Vereins stärken und das Vereinsleben wieder aktivieren.“