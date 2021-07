FC Basel Bayer Leverkusen will Cabral

Eigentlich ist es keine Überraschung, dass Cabral auf internationalem Parkett Begehrlichkeiten weckt. Der Brasilianer ist eigentlich zu gut für die Schweizer Super League. Wenn Leverkusen den Zuschlag nicht erhält, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderer europäischer Klub sein.

Zurück zum heutigen Conference League-Match, in dem die zweite von drei Qualifikationsrunden für die Conference League in Tirana perfekt gemacht werden soll. Dort könnte auf den FC Basel Ujpest Budapest warten.

Im Hinspiel haben die Basler vieles richtig gemacht. Daran wollen die „Bebbi“ nun heute mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung im Rücken anknüpfen. Nun gilt es, die Aufbruchstimmung, von der Spieler, Trainer, Fans und FCB-Mitarbeiter in diesen Tagen so oft sprechen, in die Saison zu tragen und wieder eine Euphorie in der Region zu entfachen. Im Hinspiel und auch beim 2:0-Erfolg beim Super League-Auftakt gegen Aufsteiger Grasshoppers Zürich sah man den FC Basel auf einem guten Weg. Deshalb können sich die Basler nicht vorstellen, dass das noch schiefgehen wird.

Auch heute wird FCB-Coach Patrick Rahmen hoch pressen lassen, um die Angriffsbemühungen der Albaner früh zu unterbinden und auch in der eigenen Offensive Ausrufezeichen zu setzen.

Unterdessen hat der FC Basel die Durchlässigkeit zwischen Campus und St.-Jakob-Park gedrosselt. Der Weg zu den Profis soll nicht mehr so einfach sein wie in der Vergangenheit.

In der Startelf könnte auch heute wieder Inter-Mailand-Leihgabe Sebastiano Esposito auftauchen. Der 19-Jährige, der gegen Tirana eingewechselte wurde und dann gegen GC in der Anfangself stand, überzeugte Coach Rahmen.

Die Vorschusslorbeeren waren immens. Nicht nur in Italien wird er als Supertalent gehandelt. Esposito wird auf eine Stufe mit Ansu Fati vom FC Barcelona gestellt. Gegen die Grasshoppers setzte er eine erste Duftmarke. Vor dem 1:0 holte er den Freistoß heraus, das zweite Basler Tor köpfte er höchstpersönlich. Der Italiener zeigte viel Präsenz auf dem Platz. „Sein Potenzial ist enorm. Der Ball macht, was Esposito will. Und er arbeitet defensiv auch gut gegen den Ball“, lobte Coach Rahmen den Neuzugang.