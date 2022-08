FC Basel „Bebbi“ ziehen in die Gruppenphase ein

Die „Bebbi” waren vom Anpfiff weg klar überlegen und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Doch einmal mehr wurde in der 18. Minute die mangelnde Cleverness im Abschluss deutlich. Ein Pass in die Tiefe brachte Wouter Burger in Stellung. Per Kopf leitete der zentrale Mittelfeldspieler die Kugel zu Andi Zeqiri weiter. Seinen Schuss aus der Drehung ließ Sofias Keeper Gustavo Busatto nach vorne, genau vor die Füße von Zeki Amdouni abklatschen. Doch der knallte den Ball Busatto aus fünf Meter wieder an die Brust.

Sieben Minuten später glänzte Linksaußen Liam Miller mit einem spektakulären Fallrückzieher. Doch wieder war Busatto zur Stelle.

Viel Leerlauf im Basler Spiel

Bis zur Halbzeit war dann gegen die biederen Bulgaren viel Leerlauf im Spiel des FCB. Es kam trotz dieser Überlegenheit kein Spielfluss zustande. Und hinten offenbarten sich bei Arnau Comas Geschwindigkeits-Defizite, die bei einem stärkeren Gegner als Sofia ins Auge gehen könnten.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit begannen, wie die letzten des ersten Durchgangs aufgehört hatten. Die Bulgaren stellten sich hinten rein, wollten kein Gegentor schlucken, und den Schützlingen eines zuweilen wild gestikulierenden Alex Frei fiel herzlich wenig ein. So war Sofias Abwehrriegel nicht zu knacken. Unglaublich, was die Basler Fans, die ihre Mannschaft pausenlos anfeuerten, für einen Langmut an den Tag legten.

Doch dann brachte ausgerechnet einer den FCB in die Spur, der bislang überhaupt nicht aufgefallen war. Amdouni spielte Fabian Frei an. Der Basler Kapitän nahm den Ball im gegnerischen Strafraum gekonnt an und verlud dann Busetto.

Der Führungstreffer weckte neue Lebensgeister beim Gastgeber. Und als von Sofia nichts mehr kam, erzielte der FC Basel halt noch das 2:0. Ein kurioses Tor. Nach Zuspiel des eingewechselten Darian Males schoss Außenverteidiger Michael Lang Busatto den Ball am kurzen Pfosten durch die Beine ins Tor. Basler Glückseligkeit nach einem über weite Strecken doch uninspirierten Auftritt

FC Basel – ZSKA Sofia 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (66.) Fabian Frei, 2:0 (84.) Lang.

FC Basel: Hitz – Lang (86. López), Adams Nuhu, Comas, Pelmard – Frei, Burger – Ndoye, Amdouni., Millar (65. Szalai), Zeqiri (74. Males).