FC Basel Beide Klubs haben Platz zwei im Visier

Von Uli Nodler

Weltuntergangsstimmung war gestern. Nach dem furiosen 5:0-Erfolg im Heimspiel gegen Benfica Lissabon darf man beim FC Basel in der Champions League wieder vom Achtelfinale träumen.

Moskau. Die „Bebbi“ haben heute die Chance, sich im Auswärtsspiel bei ZSKA Moskau weiter zu profilieren. Für beide Klubs ist die Partie richtungsweisend. Anpfiff in der WEB-Arena ist um 20.45 Uhr.

Beide Mannschaften haben drei Punkte auf dem Konto. Der Zentrale Sportclub der Armee (ZSKA) hat ebenfalls Benfica geschlagen, gewann sogar in Lissabon mit 2:1. Angesichts der Dominanz von Manchester United, das bisher sowohl Basel als auch Moskau bezwungen hat, dürfte Platz zwei und damit die Achtelfinal-Qualifikation zwischen den beiden heutigen Kontrahenten ausgespielt werden.

Keine Frage: Die Formkurve des amtierenden Schweizer Fußballmeisters zeigt nach oben. Das dokumentierte auch der 4:0-Erfolg beim FC Lugano am vergangenen Wochenende in der Super League.

Ein Indiz für eine Formsteigerung ist auch die Tatsache, das die Defensive beim FCB aktuell bestens funktioniert. So spielte der Schweizer Dominator in den letzten sechs Partie fünfmal zu null. Inzwischen klappt’s auch vorne, obgleich Torjäger Ricky van Wolfswinkel verletzungsbedingt noch geraume Zeit ausfallen wird. Dafür sorgen nun Senkrechtstarter Dimitri Oberlin, dessen Stern so richtig beim 5:0-Spektakel gegen Benfica Lissabon aufgegangen ist, und Rückkehrer Albian Ajeti, der nun in Lugano getroffen hat.

Defensiv hat aber auch ZSKA Moskau jüngst nichts anbrennen lassen. Die Moskowiter hielten wie Basel ebenfalls in den vergangenen sechs Begegnungen fünfmal ihren Kasten sauber. Es riecht also nach einem Match, in dem nicht viele Tore fallen. Da drängt sich der Gedanke nach einem Unentschieden geradezu auf. Damit könnte der FC Basel als Auswärtsteam sicherlich besser leben als die Moskauer, die ja noch in der Stadt am Rheinknie antreten müssen.

ZSKA Moskau, zu Zeiten der Sowjetunion ziemlich privilegiert, ist heute nicht mehr in russischen Händen. Den Löwenanteil der Aktien von ZSKA besitzt die britische Unternehmensgruppe Bluecastle Enterprises, zu der wiederum luxemburgische und niederländische Firmen zählen sollen.

Oberlin, der wegen einer Erkältung in Lugano fehlte, ist fit und wird heute in der Basler Startformation stehen. Dagegen ist der Einsatz des in der Liga gesperrten Eder Balanta eher unwahrscheinlich. Der Kolumbianer laboriert an einer Knieverletzung.