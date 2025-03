FC Basel: Braucht der FC Basel einen Plan B?

Zuletzt schwächelten die Fußballer vom Rheinknie und gewannen nur eins der vergangenen fünf Ligaspiele, was zum Verlust der Spitzenposition führte. Ganz anders sieht die Situation bei den Young Boys aus. Nach einer durchwachsenen Saisonphase zu Beginn haben die Berner sich in den letzten Wochen beachtlich gefangen. Mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen haben sich die Young Boys aus der unteren Tabellenhälfte nach oben gearbeitet und stehen nun auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf den FC Basel beträgt nur noch sechs Punkte, was die Bedeutung dieses Spiels noch einmal unterstreicht. YB wird alles daran setzen, die starke Form weiterzuführen und im St. Jakob-Park ein weiteres Erfolgserlebnis einzufahren. Tatsächlich könnten sich die Gäste mit einem Sieg noch einmal ernsthaft in das Rennen um die ersten drei Positionen einmischen, was vor einigen Wochen noch beinahe unmöglich erschien.

Für die „Bebbi“ hingegen wäre ein Heimsieg besonders im Hinblick auf das eigene Selbstvertrauen für das Saisonfinale extrem wichtig. Das Team von Fabio Celestini würde somit nicht nur den Anschluss an Tabellenführer Servette Genf sicherstellen, sondern würde die Verfolger vorerst auf Distanz halten.