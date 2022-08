FC Basel Bröndby andere Hausnummer

Basel. Noch immer harzt es gewaltig beim FC Basel. Zwei Unentschieden in der Super League und zwei durchwachsene Auftritte in der Conference League gegen die nordirischen Crusaders-Halbprofis aus Belfast sind bislang eher unbefriedigende Ergebnisse.

Einer Standortbestimmung kommt nun der erste Drittrunden-Auftritt in der Conference League am heutigen Donnerstag gleich. Die „Bebbi“ bestreiten das Hinrundenspiel bei Bröndby IF in Kopenhagen. Der dänische Spitzenclub wird die Basler deutlich mehr fordern als die hausbackenen Nordiren. Da bedarf es beim FCB einer deutlichen Leistungssteigerung, um gegen diese international erfahrene Mannschaft zu bestehen. Bröndby schaltete in Runde zwei das polnische Team Stettin aus. In der vergangenen Spielzeit spielte der Tabellenvierte der vergangenen Saison sogar in der Champions League und nach der Gruppenphase als Dritter in der Europa League.