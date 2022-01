FC Basel Cabrals Abgang wiegt extrem schwer

Hoffnung machen da die Ergebnisse in den Testspielen. Die „Bebbi“ gewannen alle fünf Testpartien. Zuletzt in dieser Woche auf dem heimischen Campus mit 5:1 gegen Die Black Stars aus Basel. Ziel dieser Testpartie war es, für all jene Spielpraxis zu generieren, die in den vergangenen Tagen nicht trainieren konnten. Phasenweise fehlten dem FC Basel zwölf Spieler – die meisten wegen Corona. Deshalb setzte Coach Patrick Rahmen im letzten Test alle verfügbaren Akteure ein. Trotz eines frühen Rückstandes hatte der FCB gegen den kleinen Bruder nie ein Problem. Bereits zur Pause stand es 4:1 für Basel. Den frühen Rückstand konterte Liam Chipperfield mit einem Sonntagsschuss. Danach brachte Valentin Stocker den FCB in Führung, für die späteren Tore sorgten Arthur Cabral, Albian Hajdari und Sebastiano Esposito.

„Die Mannschaft geht mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft“, war FCB-Trainer Patrick Rahmen trotz der Einschränkungen wegen Corona mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden.

Noch vor der Bestätigung des Wechsels von Eray Cömert zum FC Valencia stand Klub-Besitzer David Degen auf den klubeigenen Kanälen Rede und Antwort. Auf die Frage, welchen Fußball der FC Basel künftig spielen soll sagte er: „Der FCB soll sehr dominanten, sehr intensiven Pressingfußball spielen. Einen Fußball, der die Leute begeistert. Aus der Hinrunde fehlen uns vier bis sieben Punkte, bestenfalls gar acht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Bestmögliche machen können in der Rückrunde. Wir müssen uns steigern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.“ Diese da sind: So lange wie möglich in der Meisterschaft vorne mitzuspielen. In der Conference League wäre es verwerflich, zu sagen, dass unser Ziel nicht ist, in das Finale in Tirana einzuziehen.“

Auch zu den Abgängen von Zhegrova und Quintillà bezog Degen Stellung: „Zhegrova hat das Angebot bekommen und uns schon Anfang Januar um die Freigabe gebeten. Reisende soll man nicht aufhalten. Wir haben mit Lille hart und gut verhandelt. Jetzt soll Edon in der Ligue 1 zeigen, was er hoffentlich beim FCB gelernt hat. „Quintillà ist ein hervorragender Mensch. Mehrsprachig, hat eine 1-A-Einstellung. Da kann ich nichts bemängeln. Er hatte aber ein sehr hohes Lohnniveau, welches nicht mehr dem entsprechen wird, das wir in Zukunft haben werden. Und wir haben bereits drei arrivierte Spieler im Zentrum, darum haben wir ihm gesagt, dass wir es begrüßen würden, wenn er eine andere Lösung suchen würde. Ich wünsche ihm aber nur das Beste, das hat er mehr als verdient.“

Degen ultra happy über Neuzugang Katterbach

Und zum Zugang des Kölners Katterbach sagte Degen: „Daran arbeiten wir seit über zweieinhalb Monaten. Dass es geklappt hat, macht mich ultra happy. Ich halte enorm viel von ihm, sportlich. aber auch menschlich.“ „Unheimliches Potenzial“ bescheinigt David Degen aber auch einem weiteren Neuzugang im FCB-Kader: „Essiam ist eine unglaublich dynamische Nummer sechs. Ich hoffe, er erholt sich schnell von seiner Verletzung.“

Am Sonntag in Luzern muss Coach Rahmen auf Sebastiano Esposito verzichten. Er bleibt gesperrt. Wie die Swiss Football League meldet, hat der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission die Einsprache des FC Basel gegen die Sperre für Sebastiano Esposito abgewiesen. Der italienische Stürmer war am 19. Dezember gegen Grasshoppers Zürich (2:2) nach einer „leichten Tätlichkeit unter Annahme einer Provokation“ mit der Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Esposito fehlt auch noch am 6. Februar gegen Sion.