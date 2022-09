Calafiori ist Römer durch und durch: Er ist in der italienischen Hauptstadt geboren und aufgewachsen und hat seine komplette fußballerische Ausbildung beim italienischen Traditionsklub AS Rom absolviert. Der 1,88 Meter große Außenverteidiger spielte sich durch alle Nachwuchsstufen bis in die erste Mannschaft, wo er in der vergangenen Saison zu neun Einsätzen in der Serie A und drei Einsätzen in der UEFA Europa Conference League kam. Im vergangenen Winter wechselte der Linksfuß für mehr Spielpraxis leihweise zum CFC Genua, nun folgt der definitive Transfer zum FCB.