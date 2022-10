Auf internationale Ebene kommt der FC Basel besser zurecht als in der nationalen Meisterschaft. So empfangen die Bebbi am Donnerstag im St. Jakob-Park als aktueller Tabellenerster den litauischen Meister Zalgiris Vilnius. Die Partie im Joggeli wird um 21 Uhr angepfiffen. Doch in der Tabelle H geht es eng zu. Basel (7 Punkte) trennen lediglich drei Zähler vom Letzten Vilnius. Deshalb sollten die Schützlinge von Trainer Alex Frei (Foto) heute Abend einen Sieg einfahren, um dem Gruppensieg nahe zu kommen. Zweiter hinter dem FCB ist Pjunik Erewan. Der armenische Meister hat nur einen Zähler Rückstand auf Basel, muss aber heute beim Dritten Slovan Bratislava antreten. Slovan ist auch noch im Rennen, kann sich mit einem Heimsieg gegen Erewan an die Spitze setzen, wenn der FC Basel gegen Zalgiris Vilnus nicht gewinnt. Die Generalprobe ist den Baslern mit dem 3:1-Heimsieg in der Super League gegen den FC Winterthur gelungen. Und Vilnius ist nicht unbedingt stärker einzuschätzen als Winterthur. Deshalb kann man dem FCB einen Sieg zutrauen. Foto: Michael Hundt